15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunup serbest bırakılan Mehmet Arzık, çocuğun ailesini tehdit etti

Kilis'te 15 yaşındaki E.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan ve çocuğu hamile bırakan Mehmet Arzık isimli erkek, 6 ay içinde şikayetçi olunmadığı için serbest bırakıldı. Arzık, E.Ö'nün ailesinin yaşadığı köye gidip "Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü, kimse bana bir şey yapamaz" dedi.

15 yaşındaki E.Ö.'ye tecavüz etmesine rağmen, 6 ay içinde şikayetçi olunmadığı için serbest bırakılan Arzık, E.Ö.'nün ailesinin yaşadığı köye gidip aileye "Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü, kimse bana bir şey yapamaz" diyerek aileyi tahrik etmeye çalıştı. İfadesi alınan Arzık, serbest bırakıldı.

Kilis’te Mehmet Arzık adlı erkeğin cinsel istismarına maruz bırakılan E.Ö.’nün zamanında şikayette bulunmadığını gerekçe gösterilerek istismar yerine “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan devam eden dava, E.Ö’nün “Sanık beni tehdit ederek tecavüz etmiştir. Kendisinden korktuğum için şikayetçi olmadım” beyanına rağmen düşürülmüştü.

Serbest kaldı

Davanın düşme kararının ardından E.Ö.'nün ailesinin yaşadığı köye dönen Arzık, aileye sözlü saldırı ve tehditte bulundu. Yaşanan olayın ardından baba Ş.Ö. durumu jandarmaya haber verdi. Arzık'ın karakolda ifadesinin alındığı öğrenildi. Arzık, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Birgün'de yer alan habere göre, yaşadıkları sözlü saldırının ardından baba Ş.Ö. "Tecavüzcü davanın düşmesinin ardından köye geri döndü. Eşim dama çamaşır aşmaya çıktığında kendisini tehdit etti. Devlet beni serbest bıraktı, dava düştü. Kimse bana bir şey yapamaz diye bağırdı" dedi.

Baba Ş.Ö: Medyaya haber verdiğimiz için azarladılar

İfade işleminin ardından konuşan baba Ş.Ö., "Karakolda ifade öncesi beni bir odaya götürdüler, ışık bile yakmadılar. Medyaya haber verdiğimiz için azarladılar. 8 kilometre yolu yürüyerek dönüyoruz. Bizi değil, tecavüzcüyü koruyorlar" dedi.