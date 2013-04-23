15 yaşındaki çocuk 7 kişinin cinsel istismarına uğradı

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı Burgurcuk Köyü'nde, 15 yaşındaki S.A. adlı kızın 8 yaşından itibaren cinsel istismara uğramasıyla ilgili olarak, aralarında 68 yaşındaki bir kişinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Karakoçan’a 10 kilometre uzaklıktaki Bulgurcuk Köyü’ndeki ’cinsel istismar’ olayı 6 yıl önce başladı. Köyde hayvancılık yapan 68 yaşındaki G.E., ailesi çoban, o dönem 8 yaşında ve ilkokul 2’nci sınıfa giden S.A.’yı çikolata ile kandırıp cinsel istismarda bulundu.

Cinsel istismar olayı aylarca sürerken, köy okulundaki öğretmenler, durumdan şüphelenip S.A. ile konuştu. S.A. öğretmenlere, G.E.’nin çikolataların yanı sıra bazı hediyeler alıp kendisine verdiğini, ardından sevip okşadığını anlattı. Öğretmenler bunun üzerine kızın ailesi, ardından okula çağırdıkları G.E. ile görüştü.

Öğretmenlerin konuştuğu S.A.’nın annesi, G.E.’nin köylerine cami yaptırdığını ve kızını sevdiği için çikolata verdiğini belirterek, 'Bize de yardım ediyor. Kızım yalan söylüyor, iftira atıyor. Böyle bir şey yok' diyerek öğretmenlere tepki gösterdi.

Kızın annesinin tepki göstermesi üzerine öğretmenler, ’Cinsel istismarda’ bulunduğu öne sürülen belirtilen G.E.’yi okula çağırıp, kızdan uzak durmasını aksi halde hakkında şikayette bulunacaklarını söyledi. G.E., kıza yardım ettiğini ve hiç bir kötülükte bulunmadığını savunarak, okuldan ayrıldı.

Öğretmenlerin geçen yıllarda tayinlerinin çıkıp, köyden ayrılmaları üzerine G.E., yine S.A.’ya hediyeler alıp onu sık sık evine götürmeye başladı.

Köyde iki aile arasında çıkan bir kavga nedeniyle köye giden jandarma ekipleri, önlem aldı. Ailelerin arasındaki husumetin artması üzerine jandarma ekipleri köyde sürekli güvenlik önlemleri aldı.

Köylülerden biri jandarmaya S.A.’nın sürekli cinsel istismara uğradığını, bütün köyün bunu bildiği halde hiç kimsenin bir şey yapmadığını anlattı. Bunun üzerine köyde takip başlatan jandarma ekipleri, S.A.’nın yıllarca köydeki bazı kişilerin cinsel istismara uğradığını belirleyerek kapsamlı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, psikologların eşliğinde S.A.’nın ifadesi alındı. S.A., ifadesinde, kendisine ilkokulda giderken, G.E.’nin cinsel istismarda bulunmaya başladığını belirterek, başından geçenleri ayrıntılı anlattı.

Öz ağabeyinin de aralarında bulunduğu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirten S.A., bu kişilerin isimlerini de tek tek verdi. S.A., 'Köyde bana kimse yardım etmedi. Bu olayı duyanlar benden faydalandı' dedi.

Geçen yıl bitirdiği ortaokuldan sonra eğitimine devam etmeyen S.E., savcılığın kararıyla Elazığ Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

DHA'nın haberine göre, S.A’nın koruma alınması ardından jandarma ekipleri cinsel tacizde bulunanlara yönelik operasyon düzenleyerek aralarında 68 yaşındaki G.E.’nin de bulunduğu yaşları 16-20 arasında değişen F.B., F.A, M.A., M.E., E.E., ve Ö.C.’yi yakaladı.

7 kişi jandarmadaki soruşturma ardından Karakoçan’da adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.