15 yaşındaki Can Öncü, Moto3'teki ilk yarışını kazandı, tarihi başarıya imza attı!

15 yaşındaki sporcu Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun son yarışı olan Valencia GP'sini 1. sırada bitirdi.

Henüz 15 yaşında olan Can Öncü, ilk kez katıldığı Valencia'da gerçekleşen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışı birinci bitirerek Moto3 tarihinin en geç yarış kazanan ismi oldu.

Moto GP kategorilerinde yarış kazanan ilk Türk

Can Öncü, Valencia'da kazandığı yarış sonrasında birçok rekor kırmış oldu.

İşte Can Öncü'nün kırdığı tüm rekorlar: