15 yaşındaki Buse Melisa'yı, intihara babası mı sürükledi?

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Buse Melisa K., emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar ederken, Twitter'da Melisa'ya ait olduğu iddia edilen bir hesaptan yapılan paylaşımlarda babasının kendisini intihara yönlendirdiği anlatıldı.

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.

Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Babasının ifadesi alındı

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi.

Twitter paylaşımları: Bana o kadar çok 'kendini öldür' diyor ki, bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum

Öte yandan Buse Melisa K'nin intihar etmeden önce kendisine ait olduğu iddia edilen Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, genç kız "Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerine yer verdi.

Genç kız, babasının kendisini sürekli aşağıladığını, küfrettiğini belirterek, "Her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum" demiş.

Buse Melisa K, intiharından bir gün önce yaptığı paylaşımda ise, babasından gördüğü şiddeti, "O kadar sinirlendi ki beni boğmamak için zor durdu, bundan eminim ama bu tokat atmasına engel olmadı. Babamın eli biraz serttir gerçekten çok acıtır yani. İlk başta burnumu falan kırdı sandım canım çok acıdı, nefes alamadım gerçekten ama bir şey olmamış. Dudağım şişti sadece" ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki genç kız, daha önceki paylaşımlarında, babasının kendisini intihara teşvik etmek için odasına halat koyduğunu iddia ederek, "İntihar etmek isterseniz diye aldım" dediğini aktarmış.