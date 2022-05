15 yaşındaki Buket Uslu'dan 9 gündür haber alınamıyor

İzmir'in Aliağa ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde yaşayan lise öğrencisi Buket Uslu (15), 8 Mart'ta okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. 9 gündür kızlarından haber alamayan Uslu ailesi, Buket'in bir an önce bulunması için jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile, kızlarının kaçırılmış olabileceğini de belirterek, şüphelendikleri kişi hakkında şikayetçi oldu.



Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde eğitim gören kızını belediye otobüsüne binip okula gitmesi için otogara bıraktı. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı. Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Veli Uslu, 9 gündür haber alamadıkları kızının, D.Ç. (19) ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle jandarmaya şikayetçi oldu. Uslu, "Her gün olduğu gibi 8 Mart günü kızımı arabayla otogara bıraktım. Saat 11.00 gibi beni bir arkadaşım arayıp kızımın kaçırıldığını söyledi. Okulu aradım, Buket'in okula gitmediğini öğrendim. Kızımı kaçırdıkları iddia edilen kişilere ulaştım ancak yerini bilmediklerini söylediler. Ben de jandarmaya gidip hem kayıp ihbarından bulundum hem de kaçırdıklarını düşündüğüm kişiler hakkında şikayetçi oldum. Buket'ten hiçbir haber alamıyoruz. Kızımı sakladıklarını düşünüyorum. D.Ç.'nin babası bana, kızımın oğluyla olduğunu söyledi. Bu süreçte kızım sosyal medyayı hiç kullanmadı. Bazı ihbarlar geldi ama yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Kızımın kaybolmadan önce hal ve hareketlerinde bir farklılık görmedim. Okuldaki bazı arkadaşlarına 7 Mart'ta okulu bırakacağını ve bir daha gelmeyeceğini söylediğini öğrendik. Ben kızıma kavuşmak istiyorum. Yaşıyor mu? Onu bile bilmiyorum. En azından yaşadığını öğreneyim o bile yeter" ifadelerini kullandı.



Anne Nurşen Uslu, "Kızımın hal ve hareketlerinde hiçbir şey sezmedim. Eğer sezseydim bırakır mıydım? İnsan evladını bile bile ateşe atmaz. Kızım daha 15 yaşında. Ne söylediler, nasıl götürdüler bilmiyorum. 9 gündür ne sesini, soluğunu duydum, ne de haberini aldım. Hayatından şüphe ediyorum. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla düğün hazırlığı yapıyorlarmış. Kızım 15 yaşında nasıl düğün hazırlığı yapabilirler? Ben sadece çocuğumu istiyorum. Kızımın kokusunu özledim. Zaman geçiyor ama nasıl geçiyor bana sorun. Çocuğumun elinde telefon olsaydı mutlaka beni arardı. Biz onunla abla kardeş gibiyiz. Her şeyini bana anlatırdı. Hiçbir şey saklamazdı. Kızım ne olur geri gel" diye konuştu. (DHA)