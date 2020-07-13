"15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir" diyen Fatih Erbakan'dan yeni açıklama: Bunları bir sefere mahsus affedin dedik

15 yaşına gelen çocukların cinsel olgunluğa erişmiş olduklarını ve ‘rızalarının’ geçerli olacağını öne süren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sözlerine açıklık getirdi. Erbakan, "Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik." açıklamasını yaptı.

HaberTürk'teki "Açık ve Net" programında Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Erbakan, "İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir; Anadolu'da yıllarca böyle olmuş