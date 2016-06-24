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Yaşam

21 yaşındaki İrem Kaçar, 6 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Hastalığını 6 yıl önce lise öğrencisiyken öğrenen İrem Çakar, gördüğü yoğun tedaviye rağmen öğrenimine devam etmişti

24 Haziran 2016 13:34

6 yıldır tedavi gördüğü lenf kanseriyle mücadele eden 21 yaşındaki İrem Çakar hayatını kaybetti.

İtalya'da Moda-tasarım eğitimi alan İrem Çakar, hastalığını 6 yıl önce İtalyan Lisesi'nde öğrenciyen öğrendi. Gördüğü yoğun tedaviye rağmen okula devam eden İrem, 2014'te yaşıtlarıyla birlikte mezun olduğu lisenin ardından öğrenimine Milano'da moda eğitimi veren Maragoni Enstitüsü'nde devam etti. 

Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre; hastalıkla mücadele sürecinde geçen yıl durumu ağırlaşan İrem, 21 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İrem'in cenaze töreni dün (23 Haziran 2016) Teşvikiye Camii’nde gerçekleştirildi.

İrem'in cenazesine annesi Sabiha Çakar, babası Enver Çakar ile kardeşleri Esat Ceyhun, Can, Şimal ve Cem Çakar’ın yanı sıra yüzlerce arkadaşı ve İtalyan Lisesi’nin eski mezunları katıldı. İrem Çakar’ın cezanesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Arkadaşları İrem için sosyal medya hesaplarından da veda notları paylaştı. 

 

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