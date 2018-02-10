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15 yaşında kripto para dünyasına adım attı, 18'inde milyoner oldu

Genç yatırımcı şimdi, kripto para alanında danışmanlık hizmeti veriyor

10 Şubat 2018 17:24

15 yaşında Bitcoin ve kripto para dünyasına adım atan 18 yaşındaki Eddy Zillan, 1 milyon doların üzerinde para kazanarak ABD basınının dikkatini çekti. 18 yaşındaki yatırımcı şimdi kripto para alanında danışmanlık hizmeti veriyor.

Geçen yıl rekor artışı ile adından sıkça söz ettiren Bitcoin son aylarda durdurulamayan düşüşü ile gündemde. Yatırımcısına zor günler yaşatan Bitcoin pek çok başarı hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 18 yaşındaki Eddy Zillan.

Bu başarısı ile ABD basının dikkatini çeken genç yatırımcı Business Insider'a konuştu.

Bundan 3 sene önce tenis dersi vererek kazandığı parası ile kripto para piyasasına adım atan Zillan ilk olarak 100 dolar ile giriş yaptığı kripto dünyadan bir günde 10 dolar kazandığını daha sonra tüm yatırımını burada değerlendirdiğini belirtti.

"Her şeyimi riske ettim" diyen Zillan, 18 yaşında geldiğinde ilk milyon dolarını çoktan kazanmıştı.

Şu günlerde kripto para dünyasının 2015'e oranla dış müdahalelere daha açık olduğunun altını çizen genç yatırımcı kripto para danışmanı olarak müşterilerine hizmet sunuyor.

Kendi çabası ile kazandığı para ile elde ettiği lüks hayatı sergilemekten kaçınmayan Zillan'ın sosyal medyada da hatırı sayılır takipçisi bulunuyor.

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