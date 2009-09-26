15 yaşında katil oldu!

Ankara'da 15 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki arkadaşını 'küfür ettiği' gerekçesiyle, öldürdü.



Başkentteki cinayet, şiddetin çocuklar arasında ne kadar yaygınlaştığını bir kez daha gösterdi. 15 yaşındaki katil zanlısı 10 yaşındaki arkadaşını önce boğdu sonra başını taşla ezdi. Uzmanlar olayı yorumladı: Kültürsüzlük vahşeti körüklüyor.



Ankara'da 15 yaşındaki bir çocuğun işlediği cinayet, şiddet sarmalının gençleri nasıl etkilediğinin son örneği oldu. Sabah gazetesinin haberine göre, 15 yaşındaki zanlı, 10 yaşındaki bir çocuğu, "küfür ettiği" gerekçesiyle boğarak ve kafasını taşla ezerek öldürdü. Cesedi boş bir arazide saklayan çocuk, mahalleliyi de yanlış yönlendirerek cinayetin su yüzüne çıkmamasına uğraştı. Yakalanınca da "Küfretti, öldürdüm" dedi. Tüyler ürperten olay, 18 Eylül'de, Mamak Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesine ait inekleri otlatmaya götüren 15 yaşındaki R.D., mahallede arkadaşlarıyla top oynayan 10 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yusuf M.'yi yanına çağırdı. R.D.'nin peşinden giden Yusuf M.'yi bir daha gören olmadı.



Zanlı herkesi yanılttı



Havanın kararmasına rağmen Yusuf'un eve dönmemesinden şüphelenen ailesi, önce mahalle sakinlerinin kapısını çaldı. Hiçkimsenin onu görmediği anlaşılınca bu kez bütün mahalle küçük çocuğu aramaya başladı. Yusuf M.'nin birlikte görüldüğü R.D. de aramalara katıldı. Ancak R.D. "En son şu tarafa gitti", "Şurada olabilir" diyerek kalabalığı cesetten uzak yerlere yönlendirdi. Arama sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. Jandarma bölgede çalışma başlattı. Bu aramaya da katılan R.D., "Yusuf'u yanında bir sokak köpeği ile dağlara ve Hüseyin Gazi Türbesi'ne doğru giderken gördüm" diyerek jandarmaları ters yöne göndermeye çalıştı. Yusuf M. bir türlü bulunamayınca; savcı, kayıp çocuğu gören son kişi olan R.D.'nin gözaltına alınmasını istedi. Polis de, bu talimat üzerine R.D.'yi sorguladı. Önce çelişkili açıklamalarda bulunan R.D., daha sonra Yusuf M.'yi kablo ile boğup, kafasını büyük bir taşla ezerek öldürdüğünü ve bir tarlaya attığını itiraf etti. Cinayeti Yusuf M.'nin kendisine küfür etmesi üzerine işlediğini söylediği öğrenilen R.D., cesedi gömdüğü yeri de gösterdi. Polis, talihsiz çocuğun cesedini burada buldu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 15 yaşındaki katil zanlısı tutuklandı.



Ailesini suçladı



10 yaşında cinayete kurban giden çocuğun babası Ferhat M., Münevver Karabulut cinayetiyle de gündeme gelen "aile yardımı" tartışmasını alevlendirdi. Bir fırında çalışan Ferhat M., "Oğlumu öldüren çocuğun elbiselerinin kanlandığını, eve o halde gittiğini düşünüyorum. Ailesi bunu görüp, sebebini sormadı mı? Bir şeyleri gizlediklerine inanıyorum. Bu cinayeti tek başına mı işledi, yanında birileri var mıydı? Gerçekler ortaya çıkacak ancak benim günahsız yavrum geri dönmeyecek. Ben ona yanıyorum" dedi. 2 çocuğundan biri hunharca öldürülen acılı baba, "Katil zanlısının ailesiyle aramızda husumet yoktu. Başsağlığına gelen kişiler 'Sebep neydi' diye soruyorlar. Bunu bence adalet ortaya çıkartmalı. Başka ailelerin çocuklarına zarar gelmesin. Bir çocuğum daha var, onun hayatından da endişe ediyorum. Artık sokaklar hiç mi güvenli değil?" diye konuştu.



Zanlının ailesi taşındı



Jandarma yetkilileri, kardeşleri olan katil zanlısı R.D.'nin ailesine, "Yeni bir acı yaşanmasın. Olay kan davasına dönüşmesin" dedi ve taşınmalarını önerdi. Bunun üzerine R.D.'nin ailesi mahalleyi terk etti.



Uzmanklar cinayeti yorumladı



Tetikleyen ne?



Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli: Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal anlamda ele alırsak, hem ekonomik yetersizlik, hem eğitimsizlik, hem de bu rahatsızlık birleşince vahşet ortaya çıkıyor. Bunu tetikleyen şey, çocukta iz bırakan şiddet, taciz gibi olaylar, bazen bir film bile olabilir.



Kültürsüzlük



Psikiyatrist Doç Dr. Armağan Samancı: Bunun nedeni, artık ailelerin çocuklarıyla ilgilenecek zaman bulamamaları. İlgisiz ve parçalanmış aileler, tüketici kültürü, paylaşmanın değil de bencilliğin ve kendini sevmenin hakim olduğu kültürsüzlük yapısı, güç ve paranın her şey olduğu bir kültür, vahşeti tetikliyor.



Vahşet çağı



Sosyal Psikilog Erhan Yasar: İnsanların, eylemlerini yumuşatmak için 7 yaşından itibaren duygusal kontrol yani duyguların terbiyesi dersi alması lazım. Ama Türkiye'de tam bir vahşet çağı yaşanıyor. Çünkü çocuklar, ergenler duygularını kontrol altına alacak terbiyeyi alamıyorlar.

