15 yaşında iki kez hamile kaldı!

13 yaşında iken ailesinin zoruyla komşusu Ercan B. ile birlikte yaşamaya başlayan D.K. ikinci doğumunu hastanede yapınca skandal ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı, Ercan B. hakkında ‘cinsel istismar,’ aile hakkında ise ‘cinsel istismara azmettirme’ davası açtı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 2007’de henüz 13 yaşında olan D.K., ailesinin baskısıyla 23 yaşındaki komşusu Ercan B. ile birlikte yaşamaya başladı. D. 2008’de evinde bir bebek dünyaya getirdi, 2009’da da ikinci bebeğine hamile kalarak doğum için ilk kez hastaneye gitti. Doktorlar küçük kadını görür görmez polisi aradı. Ankara’nın Altındağ semtinde yaşayan D.K.’nin trajik hikâyesi de böyle ortaya çıktı:



1994 doğumlu D.K., ailesinin baskısıyla Ercan B.’ye verildi. Ercan B. ile D.K. birlikte yaşamaya başladı. Ailesinin baskısıyla Ercan B.’ye verildiği tarihte 13 yaşında olan D.K. 2008’de bir çocuk doğurdu. Ailesinin ve yakınlarının nezaretindeki bu doğum, evde olduğu için resmi makamların dikkatini çekmedi. D.K. Şubat 2009’da ikinci çocuğuna hamile kaldı. Fakat bu defa doğumda problem çıktı. Bunun üzerine D.K., Ercan B. tarafından hastaneye kaldırıldı.



Dava açıldı



D.K.’ya acil müdahalede bulunarak hayatını kurtaran hastane görevlileri, yaşını fark edince olayı savcılığa intikal ettirdi. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, Ercan B. hakkında, “15 yaşından küçük çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla toplam 12 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Öte yandan savcı D.K.’nın annesi ve babası hakkında da cinsel istismara azmettirmek iddiasıyla yedi yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istedi.