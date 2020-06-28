15 yaşında hayatını kaybeden gencin arkadaşları: Zorla uyuşturucu içirildi

İstanbul Arnavutköy'de 15 yaşındaki Şafak G. metruk bir binada ölü bulundu. Toprağa verilmesinin ardından savcılık talimatıyla mezarı açılarak otopsi yapılan çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. Hayatını kaybeden gencin arkadaşları, Şafak G.'ye zorla uyuşturucu verildiğini söyledi.

Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde Atakan G.'nin 15 yaşındaki oğlu Şafak G., babasından harçlık alarak evden çıktı. İddiaya göre, Şafak G.'ye bazı kişiler tarafından zorla uyuşturucu hap içirildi ve fenalaşınca da metruk bir binaya bırakıldı. İhbar üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak G., tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi. Şafak G.'nin arkadaşları, "Arkadaşımıza zorla uyuşturucu içirildi, müebbet istiyoruz" diye konuştu.

Otopsi için mezarı açıldı

Şafak G.'nin ailesi çocuklarının ölümünü şüpheli bularak savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın talimatıyla mezarı açılan Şafak G'ye otopsi yapıldı ve 26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Tugay Alaydın'ın Şafak G'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ile metruk bir bina önüne götürüldüğü, aile ve polise haber verdikleri, ambulansın gelmesi üzerine ilk müdahalenin yapıldığı ancak çocuğun kurtarılamadığı belirlendi. Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Tugay Alaydın, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla Metris Cezaevi'ne götürüldü.

"Oğlumun ölümüne sebep olanlar, en ağır cezaya çarptırılsınlar"

Büyük acı yaşayan baba Atakan G., oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek, ölümüne sebep olanların adalet karşısında hesap vererek en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Oğlunun kendisinden harçlık isteyerek dışarı çıktığını anlatan baba Atakan G., "Sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi. Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın" diye konuştu.

"Arkadaşımıza zorla uyuşturucu içirildi"

Şafak G.'nin mahalle arkadaşları da, uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini belirterek, "Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.