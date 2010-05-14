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Yaşam

'15 yaşında baba katili'

Gaziantep'te, 15 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

14 Mayıs 2010 03:00

T24- Bir yatılı ilköğretim bölge okulunda okuyan ve evden kaçan M.U, babası Seydi U. (44) tarafından bulunarak eve getirildi. Evde, baba ile oğlu arasında ailevi sorunlar yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, mutfaktan ekmek bıçağını alan M.U, babası Seydi U'yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Annenin çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşular polise haber verdi.


Bu arada, komşuların M.U'yu ikna ederek bıçağı elinden almasının ardından, M.U, olay yerinden kaçtı. Seydi U'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sık sık evden kaçtığı iddia edilen ve yatılı ilköğretim bölge okulu öğrencisi olan M.U'nun yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Olayda hayatını kaybeden Seydi U'nun, “adam öldürmeye tam teşebbüs, kasten adam yaralama, ruhsatsız tabanca taşıma ve fiili livata” suçlarından sabıkası olduğu bildirildi.

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