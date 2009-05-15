15 yaşında 71 suçtan sabıkası var

Rize'de, hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan gencin, daha önce 70 suçtan sabıka kaydının bulunduğu belirlendi.



Rize'deki bir pasajda bulunan iş yerlerine gece girilerek kasalardan para çalınması üzerine soruşturma başlatan polis, geçen yıl işlediği hırsızlık suçu nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce çıkan E.C'yi (15) gözaltına aldı.



Yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden E.C'nin, pasajda bulunan 5 iş yerindeki kasalarda daha çok para olmasına rağmen, her iş yerinden sadece 5-10 lira aldığı, bunu da sadece o kadar paraya ihtiyaç duyduğu için yaptığını söylediği belirtildi.



Yapılan incelemede E.C'nin, bugüne kadar, 62 hırsızlık, 5 hırsızlığa teşebbüs, 3 kere de yağma olayına karıştığı gerekçesiyle emniyette kaydının bulunduğu anlaşıldı.



Suça karışmazsa polis bilgisayar hediye edecekti



Polislerin, karıştığı olaylar nedeniyle tanıdıkları E.C'ye yakın ilgi göstererek, bir daha suça karışmaması için nasihatte bulunduğu ortaya çıktı.



Pasajdaki hırsızlık olayından 3 gün önce, Çocuk Şubesi ekiplerinin, "Neden böyle yapıyorsun. Sakın bir daha suça karışma. Geleceğini karartıyorsun" şeklinde nasihatte bulunduğu E.C'ye, belli bir süre hırsızlık suçuna karışmaması halinde bilgisayar alma sözü verdiği öğrenildi.



Anne ve babası boşanmış olan E.C'nin, cezaevinden çıkmasının ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince bir okula yerleştirildiği ve okul masraflarının karşılandığı, annesine de maddi destek sağlandığı belirtildi. Ancak E.C'nin bu imkanlara rağmen okula devam etmediği bildirildi.

