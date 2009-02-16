15 yabancı özel okula ayrı sınav hakkı

Özel Okullar Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 yabancı özel okula öğrenci almak için sınav yapmasına izin veren genelgeyi dava etti. MEB, sınavın yalnızca bu yıl için geçerli olacağını açıkladı.



Özel okullara öğrenci alımı, 2006’a dek Özel Okullar Sınavı ile yapılıyordu. Ancak 2006’da yapılan bir değişiklikle Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Sınavı’nı kaldırıp, bu okullara girişin OKS ile yapılmasına karar verdi.



OKS’nin bu yıl kaldırılıp yerine Seviye Belirleme Sınavı’nı (SBS) getirilmesiyle birlikte 15 yabancı okula ayrı sınav yapma hakkı tanındı. Diğer özel okullar ise yabancı okullara ayrıcalık tanındığı için Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açtı. Kendileri de özel sınavla öğrenci almak isteyen 85 okulun açtığı dava nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı yabancı okullara tanıdığı ayrıcalıkta geri adım attı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yabancı özel okullar sınavının sadece bu yıl geçerli olacağı belirtildi.



Eşitsizlik itirazı var



Milli Eğitim Bakanlığı’nın yabancı okullara sağladığı imkanla eşitsizlik yarattığını kaydeden Türkiye Özel Okullar Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Gazaz ise şunları söyledi: “2006 yılına kadar tüm özel okullar için sınav yapılıyordu. 2006 yılından sonra 2 yıl boyunca OKS ile öğrenci alındı.



Ancak Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) geçildikten sonra yabancı okullara kendi sınavlarını yapma imkanı verildi. Diğer özel okullara ise SBS ile öğrenci alacaksınız dendi. 15 yabancı özel okul ortak sınav yapacak. Bu sınav da SBS’den bir hafta önce yapılacak.



Yabancı özel okullara tanınan bu ayrıcalık diğer özel okullara da tanınmalıydı. Diğer özel okullar da Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine biz de dava açtık. Açılan davadan sonra yabancı özel okullara tanınan bu imkanın sadece bu yıl geçerli olacağı söylendi. Bekleyip göreceğiz bunu.” 15 yabancı okulun 31 Mayıs 2009 tarihinde yapacağı ortak sınavın sadece bu yıl geçerli olacağı belirtiliyor. Sınava başvurular 16 Şubat ile 16 Mart arasında yapılacak.







