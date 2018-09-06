15 üniversiteye yeni rektör atandı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın atama kararları, bugün Resmi Gazete\'de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı\'na Prof. Dr. Halis Aygün atanırken, 15 üniversiteye de yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete\'de yayımlandı. Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü\'ne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın atamaları, 2547 sayılı kanunun 13\'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi\'nin 2\'nci, 3\'üncü ve 7\'nci maddeleri gereğince yapıldı. ÖSYM Başkanlığı\'na Prof. Dr. Halis Aygün atanırken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına da Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

Öte yandan 2019 yılı, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile \'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı\' ilan edildi.



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