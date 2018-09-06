15 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın atama kararları bugün Resmi Gazete de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı\'na Prof. Dr. Halis Aygün atanırken, 15 üniversiteye de yeni rektör atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete de yayımlandı. Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın atamaları, 2547 sayılı kanunun 13\'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2\'nci, 3\'üncü ve 7\'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Ayrıca ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atanırken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına da Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş atandı.

Öte yandan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle \'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı\' olarak ilan edildi.

ANKARA,(DHA)



