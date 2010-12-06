-15 ÜNİVERSİTEYE 1637 KADRO TBMM (A.A) - 06.12.2010 - Bazı üniversitelere yeni bin 637 kadro verilmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarı ile Akdeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesine, bin 637 akademik ve idari kadro verilmesi öngörülüyor. Tasarının gerekçesinde, Türkiye'de son yıllarda kaliteyi de göz ardı etmeden, sayısal olarak yükseköğretimde hızlı bir gelişme sürecine girildiğine dikkat çekilerek, ''Üniversitelerin kendilerine verilen görevleri tam olarak yapabilmeleri için öğretim elemanı ve idari kadrolarının artırılması gerekmektedir'' denildi.