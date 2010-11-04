-15 ÜNİVERSİTENİN REKTÖR ADAYI BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - YÖK, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulmak üzere, 15 üniversitenin rektör adaylarını belirledi. Üniversitelerde yapılan seçimlerde en fazla oy alan bazı rektör adaylarının sıralaması, YÖK'te yapılan oylamada değişti. YÖK Genel Kurulu, dün yaptığı toplantıdan sonra bugün de saat 09.00'da toplandı. Rektör adaylarıyla dün başlayan görüşmeler bugün akşam saatlerinde sona erdi. 15 üniversitede gerçekleştirilen seçimlerde en fazla oy alan 6'şar adayın her biriyle tek tek görüşen YÖK Genel Kurulu, görüşmelerin ardından oylama yaptı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, YÖK Genel Kurulu'nun 2010 yılının 17. toplantısını yapmak üzere dün ve bugün toplandığı belirtilerek, toplantıda üniversitelere göre belirlenen rektör adaylarının isimlerine yer verildi. Açıklamada, devlet üniversitelerinde yapılan seçimle belirlenen 6'şar aday arasından YÖK Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda belirlenen 3'er adayın isimlerinin Cumhurbaşkanlığı'na arzına karar verildiği bildirildi. -ADAYLAR VE SIRALARI- Açıklamaya göre, üniversiteler ve rektör adaylarının isimleri, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildikleri sırayla şöyle: - Adnan Menderes Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Prof. Dr. H. Sema Başak, Prof. Dr. Şükrü Boylu - Balıkesir Üniversitesi: Prof. Dr. Mahir Alkan, Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Prof. Dr. Şerif Saylan - Celal Bayar Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Prof. Dr. Semra Öncü, Prof. Dr. Cemil Özcan - Gaziosmanpaşa Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Mehmet Murat Fırat - Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Prof. Dr. Bekir Aktaş, Prof. Dr. Orhan Şahin, Prof. Dr. Salih Aynural - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Prof. Dr. Metin Tanoğlu, Prof. Dr. Mustafa Güden, Prof. Dr. Zafer İlken - Kafkas Üniversitesi: Prof. Dr. Sami Özcan, Prof. Dr. Cevdet Bozkuş, Prof. Dr. Abamüslüm Güven, - Kocaeli Üniversitesi: Prof. Dr. Nurettin Abut, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Prof. Dr. Recep Tarı - Mersin Üniversitesi: Prof. Dr. Tuba Yelken, Prof. Dr. Halil Kumbur, Prof. Dr. Kemalettin Suha Aydın - Mimar Sinan Üniversitesi: Prof. Dr. Yalçın Karayağız, Prof. Dr. Güzin Konuk, Prof. Dr. Oğuz Ceylan - Muğla Üniversitesi: Prof. Dr. Mansur Harmandar, Prof. Dr. Nurettin Demir, Prof. Dr. İbrahim Yokaş - Mustafa Kemal Üniversitesi: Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Prof. Dr. Hasan Kaya, Prof. Dr. Asena Akdemir - Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Prof. Dr. Harun Taşkın, Prof. Dr Sami Şener - Sütçü İmam Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan, Prof. Dr. Aydın Akkaya, Prof. Dr. İ. Taner Kale - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi: Prof. Dr. Mahmut Özer, Prof. Dr. Suat Hayri Uğurbaş, Prof. Dr. Mustafa Cömert. -SIRALAR DEĞİŞTİ- Üniversitelerde yapılan seçimlerde en fazla oy alan bazı adayların, YÖK'ün Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği listede sırası değişti. Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki seçimde en çok oyu alan Şükrü Boylu YÖK'ün listesinde üçüncü sırada yer alırken, üniversitedeki seçimde üçüncü olan Mustafa Birincioğlu birinci sırada; Celal Bayar Üniversitesindeki seçimde ikinci olan Mehmet Pakdemirli YÖK'ün listesinde birinci sırada, üniversitedeki seçimde birinci olan Semra Öncü ikinci sırada; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ndeki seçimde en çok oyu alan Zafer İlken YÖK'ün listesinde üçüncü sırada, üniversitedeki seçimde üçüncü sıradaki Metin Tanoğlu YÖK'ün listesinde birinci sırada; Kafkas Üniversitesi'ndeki seçimde en çok oy alan Abamüslüm Güven YÖK'ün listesinde üçüncü sırada, üniversitedeki seçimde ikinci olan Sami Özcan YÖK'ün listesinde birinci sırada; Kocaeli Üniversitesi'ndeki seçimde en çok oy alan Sezer Komsuoğlu YÖK'ün listesinde ikinci sırada, üniversitedeki seçimde ikinci olan Nurettin Abut YÖK'ün listesinde birinci sırada, Mersin Üniversitesi'ndeki seçimde en çok oyu alan Suha Aydın YÖK'ün listesinde üçüncü sıraya, üniversitedeki seçimde beşinci olan Tuba Yelken YÖK'ün listesinde birinci sırada Cumhurbaşkanlığına gönderildi.