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Spor

15 Türk güreşçi dünya klasmanında ilk 10'un içinde yer almayı başardı

İstanbul (DHA) Türk güreşinin yükselişi sürüyor

07 Kasım 2018 16:49

İstanbul (DHA)

Türk güreşinin yükselişi sürüyor.
UWW dünya klasmanını açıklanırken 15 güreşçimiz ilk 10\'a girmeyi başardı. 
Macaristan\'ın Başkenti Budapeşte\'de düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sonrasında tüm sıkletlerde oluşan yeni klasman, UWW tarafından açıklandı.
Yıl boyunca toplanan puanlara göre üç stilde toplam 15 güreşçimiz Dünya Klasmanı ilk 10 içinde yer buldular.
Serbest Stilde Fatih Erdin, Grekoromende Ekrem Öztürk, Kadınlarda Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak sıkletlerinde 1. sıraya yerleştiler. 
2018 Dünya Klasmanı ilk 10 içindeki güreşçilerimiz 
SERBEST STİL
86kg Fatih ERDİN (1.)
57kg Süleyman ATLI (2.)
74kg Soner DEMİRTAŞ (3.)
125 kg Taha AKGÜL (4.)
65 kg Selahattin KILIÇSALLAYAN 5.
92 kg Serdar BÖKE (8.)
61 kg Recep TOPAL (9.)
GREKOROMEN
55 kg Ekrem ÖZTÜRK (1.)
82 kg Emrah KUŞ (2.)
63 kg Rahman BİLİCİ (3.)
130 kg Rıza KAYAALP (4.)
87 kg Metehan BAŞAR (7.)
KADINLAR
76 kg Yasemin ADAR (1.)
59 kg Elif Jale YEŞİLIRMAK (1.)
72 kg Buse TOSUN (9.)

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