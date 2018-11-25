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15 tonluk silindirin altında kalan işçi öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de yol yapım çalışması sırasında 15 tonluk silindirin altında kalan Ömer Durkut (50), hayatını kaybetti

25 Kasım 2018 19:12

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yol yapım çalışması sırasında 15 tonluk silindirin altında kalan Ömer Durkut (50), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Delikli Taş Caddesi\'nde meydana geldi. Belediye ekiplerinin yol yapım çalışması sırasında kürekle asfalt serpen işçilerden Ömer Durkut (50), Serdar D. yönetimindeki silindirin altında kaldı. Durkut, olay yerinde yaşamını yitirdi. 
Serdar D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Durkut\'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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