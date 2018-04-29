15 Temmuz'un kilit noktası Akıncı Üssü ile ilgili dava başlıyor

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde çok kritik bir yeri bulunan Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili açılan dava, bugün Ankara'da başlıyor.

Dava kapsamında sanıklar, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yargılanacak.

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişinin tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş durumda. Yedi sanık hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ve siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, ifadelerine başvurulacak önemli sanıklar arasında yer alıyor.

Peki, Akıncı Üssü 15 Temmuz soruşturmaları açısından neden kilit konumda? 4658 sayfalık Akıncı Üssü iddianamesindeki kritik bölümler neler?

Ankara'nın yaklaşık 35 kilometre dışında, Kazan ilçesi yakınlarında yer alan Akıncı Hava Üssü, öncelikle darbe girişiminin komuta merkezi olması nedeniyle kilit önemde.

Girişimin ilk eylemlerinin de bu üs üzerinden yapıldığı düşünülüyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı rehin alması öngörülen askerler, akşam saatlerinde bir otobüsle Akıncı Üssü'nden ayrılarak Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti.

15 Temmuz gecesi kullanılan birçok uçak, bu üsten havalandı.

Yine Ankara'da bulunan Güvercinlik Üssü'nden havalanan helikopterler de, Ankara merkezine gitmeden önce bu üsse uğradı.

Akıncı Üssü'nü önemli kılan bir diğer özellik de darbe girişimine katılanların İstanbul ve Ankara'da rehin aldıkları bazı üst düzey askerleri buraya getirmiş olması.

Ankara'nın farklı noktalarında derdest edilerek, helikopterlerle buraya getirilen üst düzey isimler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi yer alıyor.

Darbecilerin, İstanbul Moda'daki bir düğüne yaptıkları baskın ardından rehin aldıkları Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ı alıp götürdükleri adres de Akıncı Üssü oldu.

Darbe girişiminin komutasında yer alan sivillerle askerlerin koordinasyonu sağladığı yerin Akıncı Üssü olduğu iddia ediliyor.

Bu da üssü o gece yaşananlar açısından çok özel bir yere yerleştiriyor.

16 Temmuz sabahı üs çevresinde gözaltına alınan siviller ve bu sivillerin Fethullah Gülen Yapılanması ile bağlantılı oldukları iddiaları Akıncı Üssü iddianamesinin en dikkat çekici bölümlerinden biri.

İddianamede, bu beş sivil hakkında da Gülen yapılanmasıyla ilişkileri olduğu iddialarına dair önemli veriler yer alıyor.

Bu sivillerden, 'Gülen Hareketi'nin Hava Kuvvetleri imamı' olduğu öne sürülen, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi eski öğretim üyesi Adil Öksüz, savcılık ifadesinde 15 Temmuz'da Kazan'a arsa bakmaya gittiğini söyledi.

İddianamedeki baz istasyonu ve HGS kayıtlarına göre ise Öksüz, 27 Aralık 2015'ten itibaren 15 Temmuz'a kadar 12 kez Ankara'daki üs yakınlarına gelmişti.

Öksüz, savcılık sorgusunun ardından tartışmalı bir şekilde serbest bırakıldı ve daha sonra kaçtı.

Yine Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçlanan iş adamı, yönetici Kemal Batmaz ve 'usulsüz telefon dinleme' davasının sanıklarından bilgisayar yazılımcısı, mühendis Harun Biniş de bu bölgeye birlikte arsa bakmak için gittiklerini iddia etti.

Şüpheli eski öğretmen Nurettin Oruç o gün, hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili belgesel çekmek için bu bölgede bulunduğu belirtti.

Anafartalar Koleji sahibi iş adamı Hakan Çiçek de öğrencilerinin velisi Albay Ahmet Özçetin'in 'sosyal etkinlik' daveti üzerine üsse gittiğini söyledi.

Çiçek hariç siviller, 15 Temmuz'da üssün içinde bulunmadıklarını iddia ediyor. Ancak iddianamede aktarılan tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları bu ifadelerin tersini gösteriyor.

İddianame; Öksüz, Batmaz, Çiçek ve Oruç'un bazıları aynı dönemlerde olmak üzere yoğun olarak ABD seyahati yaptıklarını da ortaya koyuyor.

Bunlardan en dikkat çekicisi ise, Batmaz'ın Adil Öksüz'le 11 Temmuz 2016'da aynı uçakla ABD'ye gidip iki gün sonra aynı uçakla ABD'den dönmesi.

Güvenlik kamerası kayıtları ikilinin Atatürk Havalimanı'nda bir süre sohbet ettiğini de gösteriyor.

Son olarak, darbe girişimiyle ilgili yargılanan binlerce sanık arasındaki en kritik isimlerden Akın Öztürk'ün 15 Temmuz gecesini Akıncı Üssü'nde geçirmiş olması da burayı önemli bir konuma yerleştiriyor.

Öztürk, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada da yargılanıyor.

Öztürk, Akıncı Üssü iddianamesinde asker şüphelilerin başında yer alıyor

İddianamede Öztürk'e yöneltilen suçlamalar arasında 'Yurtta Sulh Konseyi yöneticisi olması, FETÖ/PDY (Fethullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) yöneticisi olması, darbe girişimin organizasyonunda ve eylemin icrasında görev alması' da bulunuyor.

Öztürk bugüne kadarki ifadelerinde Akar'ın talebiyle sabaha kadar darbecileri ikna etmeye çalıştığını, sabah saatlerinde üsteki bazı generalleri de kendisinin kurtardığını belirtmişti.

Akıncı Üssü davasında duruşmalar 29 Ağustos'a kadar devam edecek.