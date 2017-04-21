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15 Temmuz'un ilk şehidinin adı havalimanına verildi

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

21 Nisan 2017 14:53

Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz darbe girişiminin ilk şehidi ara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın adının verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, havalimanının adının "Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı" olarak değiştirildiği belirtildi.

Söz konusu karar, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 20 Şubat 2017 tarihli ve 15143 sayılı yazısı üzerine aynı tarihte Bakanlar Kurulunca alınmıştı.

 

"15 Temmuz'un ilk şehidi" Bülent Aydın

 

15 Temmuz darbe girişiminde, Genelkurmay Karargahında şehit olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma astsubayı Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın'ın ismi, hazırlanan çatı iddianamesinde "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak yer almıştı.

İddianamede, Kıdemli Başçavuş Aydın'ın, Orgeneral Çolak ile saat 21.43'te Genelkurmay Karargahına girmelerinin ardından Özel Kuvvetler mensubu darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtilmişti.

Iğdırlı olan şehit Bülent Aydın'ın naaşı, 17 Temmuz günü Ankara Kocatepe Camisi'nde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de katıldığı cenaze namazının ardından Ankara Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

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