15 Temmuz’un ilk iddianamesi; cuntacılar darbeden 3 gün önce karargâhta toplantı yapmış!

İstanbul'daki askerlere yönelik ilk 15 Temmuzdarbe girişimi iddianamesinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgale giden 28'i rütbeli 62 şüphelinin adı yer aldı.

12, 13, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen ve darbenin planının yapıldığı iddia edilen toplantının da görüntüleri iddianamede yer aldı. İddianamede, General Nurettin Baransel Kışlası’ndaki darbe toplantısının 12 Temmuz günü 19.00’da başlayıp 14 Temmuz günü saat 01.30’da bittiği iddiasına yer verildi. ‘Yurtta Sulh’ WhatsApp grubunun da bu toplantıda oluşturulduğu öne sürüldü.

İddianamede, askerler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Toplantıya kimler katıldı?

15 Temmuz toplantısına katıldığı iddia edilen arasında şu isimler de yer aldı:

Tuğgeneral Eyüp Gürler, Kurmay Albay Mürsel Çıkrıkçı, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Kurmay Albay Uzay Şahin, Cizre Garnizon Komutanı Onur Özden, Ankara'dan Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Ankara Kara Kuvvetleri Proje Şube Müdürü Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, Yarbay Fatih Karakaya.

İddianamede, darbecilere gece saat 03.00'da yönetime el konulacağının söylendiği yönünde ifadelerin bulunduğu belirtildi. Albay M.D.'ye gelen bir telefonla darbe girişiminin erkene çekildiği, ardından da M.Ç. isimli askerin arayarak hemen harekete geçilmesini istediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame de ayrıca bu şüphelilerin bir kısmının "Silahlı terör örgütüne üye olmak", bir kısmının da "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Savcıların yazımının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından incelendi. Savcı Uçar'ın onaylamasının ardından iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.