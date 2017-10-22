15 Temmuz'u konu edinen 'Kurtlar Vadisi Vatan'ın gösterildiği salon dolmadı; Necati Şaşmaz filmin yarısında çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 54’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali, yarışma filmlerinin yanı sıra özel gösterim filmlerle devam etti. Özel gösterimler kapsamında ’Kurtlar Vadisi Vatan’ filmi de izleyiciyle buluştu. Necati Şaşmaz’ın yapımcılığıyla senaristliğini üstlenerek, başrolünü oynadığı ve 15 Temmuz darbe girişimini konu edinen film, Antalya’da ilgi görmedi.Necati Şaşmaz filmin ortasında salondan ayrıldı.

Şaşmaz ve ekibinin yanı sıra, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel’in de filmi izlediği salondaki boş koltuklar dikkat çekti.

Salonun boş kalması üzerine AKM ve çevresinde filmin ücretsiz olduğu duyurusu yapıldı. Filme yine katılım olmadı. Festivaldeki görevliler salona izleyici olarak alındı. Necati Şaşmaz da filmin ortasında salondan ayrıldı.