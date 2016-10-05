15 Temmuz'dan sonra kayyım atanan fabrikada işçi ücretleri ödenmiyor!

Tokat’ta ‘FETÖ’ operasyonu sonrası yönetimine kayyım atanan DİMTEKS tekstil fabrikasının işçileri, ücretleri 2 aydır ödenmediği için fabrika önünde eylem yaptı.

DHA'nın haberine göre, Fabrikada çalışan yaklaşık 150 işçi, iki aydır ücretleri ödenmeyince geçtiğimiz hafta üretimi durdurdu. İşçiler bugün de fabrika önünde toplanıp mağdur olduklarını ifade etti.

İşçiler adına konuşan Mine Yılmaz, fabrika yetkililerinden ve kayyım heyetinden bilgi alamadıklarını belirterek, “Bizler kayyım ataması sonucu mağdur olan işçileriz. Kendimize işyerinde hiçbir muhatap bulamamakla birlikte bu işin nereye gideceğini bilmekte de güçlük çekiyoruz. Ne fabrika sahiplerinden ne de atanan kayyım yetkililerinden sağlıklı bir bilgi ya da açıklama alıyoruz. Burada gördüğünüz tüm çalışanlar 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinden gelen bir mesajla anında meydanlara inmiş devletine ve milletine sahip çıkmıştır. Bizler bu işyerinde sadece çocuğunun rızkını kazanıp geçim sağlayan çalışanlarız. Bizler devlet büyüklerimizin sesimizi duymalarını istiyoruz. Gerek sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsun gerek muhalefet liderleri olsun, gerekse de milletvekillerimiz olsun bizlerin mağduriyetleri giderilmesi noktasında sesimizi duymalarını istiyoruz” dedi.

Fabrika işçilerinden Mesut Dinç ise, “Hepimiz ev geçindiren insanlarız, iş çıkışımız verilmediği için işsizlik maaşı alamıyoruz, başka bir yere iş başvurusu yapamıyoruz, tazminatlarımız ne olacak haberimiz yok. Yetkili bir kişi çıkıp bir şey söylesin sonumuz ne olacak bunu merak ediyoruz” diye konuştu.

Kayyım heyeti ise işçilere 1 aydır ücret ödenmediğini, fabrikanın da ilerleyen günlerde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredileceğini bildirdi.