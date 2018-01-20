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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'dan sonra Bursa İl Jandarma Komutanlığı yapan albay 'FETÖ'den gözaltına alındı

Darbe girişimi sırasında Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan H.D. gözaltına alındı

20 Ocak 2018 02:37

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2011-2015 yılları arasında ilçe jandarma komutanlığı yapan emekli Albay H.D., 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. H.D.'nin darbe girişimi sırasında Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı olduğu ve darbenin ardından 15 gün vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İl Jandarma Komutan Yardımcısı olarak Bursa’da görevli olan H.D., darbenin ardından 15 gün boyunca vekaleten Bursa İl Jandarma Komutanlığı görevini yürüttü. Bir süre önce emekli olan H.D., yerleştiği Bodrum’daki evinde bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan H.D.’nin, işlemleri sonrası Bursa’ya sevk edileceği öğrenildi.

 

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