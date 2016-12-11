15 Temmuz'dan sonra 22 bin 85 kişinin TSK ile ilişiği kesildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TBMM Genel Kurulunda, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 16 bin 409 askeri öğrenciyle birlikte toplam 22 bin 85 kişinin TSK ile ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Fikri Işık, "DEAŞ'la mücadeledeki öncü rolümüz sahadaki tüm aktörler tarafından teslim edilmektedir. DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantılarına aktif biçimde katılıyoruz. 5 Aralık 2016 tarihinde Londra'da gerçekleştirilecek koalisyon toplantısına da inşallah katılacağız." dedi.

Suriye sınırında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, toplam 825 kilometre duvar yapılmasının planlandığını, bugüne kadar 296 kilometre duvar imalatının tamamlandığını, kalan bölümün yapım ve ihale çalışmalarının devam ettiğini aktaran Işık, Suriye sınırının fiziki güvenliğinin 2017 yılının ilk yarısında tamamen sağlanacağını söyledi.

Bu duvardan rahatsız olanların bulunduğunu belirten Işık, "Kimler rahatsız oluyor? Başta terör örgütü PKK ve terör örgütünün Suriye uzantısındaki PYD ve DEAŞ. Bunun yanında insan kaçakçıları, mal kaçakçıları bundan rahatsız oluyor, ancak, biz bu duvarı çekerken, bölgelerdeki insanlarımızın geçişinin sağlanması için de gerekli yerlerden gerekli kapıları bırakıyoruz. Yani bu duvar kesinlikle insanlarımızın arasındaki irtibatı koparmaya değil, terör örgütlerinin ve kaçakçıların özellikle ve insan kaçakçılarının bölgedeki faaliyetlerini engellemeye yöneliktir." diye konuştu.