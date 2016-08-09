"15 Temmuz'dan sonra 1 milyar lirayı aşan konut ve ofis satışı yapıldı"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gayrımenkul sektörünün başlattığı kampanyayla birlikte 1 hafta içerisinde 1 milyar lirayı aşan konut ve ofis satışı yapıldı. 1 aylık kampanya sürecinde 2-2.5 milyarlık satış yapılması bekleniyor.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, Emlak Konut GYO ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) öncülüğünde yaklaşık 60 bin konut ve ofiste faizler 0.7’ye çekildi, vade 120 aya uzadı. Emlak Konut ayrıca TÜFE endeksli satış seçeneği sundu ve borcunu peşin ödeyene yüzde 20 indirim yapacağını duyurdu.

Konut alıcını bu fırsatı değerlendirdi ve ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen satış ofisleri doldu. 1 haftada Emlak Konut projelerinden yapılan satış 1 milyar TL’yi geçti. 1500’den fazla konut ve ofis satıldı. Satışlar İstanbul ağırlıklı olsa da Ankara, Denizli, Konya veNevşehir’den de yoğun talep geldi. Satış ofislerinden alınan bilgiye göre 1 Ağustos’ta başlayan 1 aylık kampanya sonunda satışlar 2-2.5 milyar TL’yi bulacak.

Sayı hızla artıyor

Emlak Konut GYO’dan sonra kampanya seferberliğinde ikinci önemli adım GYODER’den gelmişti. GYODER Başkanı Aziz Torun, kampanya seferberliği ile piyasaya canlılık geldiğini söyledi. Kampanya katılan şirket sayısının hızla arttığını belirten Torun, “Kampanyanın başladığı 1 Ağustos günü 39 şirket ve 86 projede dahil demiştik.Bugün 49 şirket ve 118 proje var. 60 bin gayrimenkul indirimli satılıyor. Derneğe üye olmayan şirketlerin de kampanya yapması ile sayı her geçen gün artıyor. Şirket yöneticileri ile görüşmelerimiz gösteriyor ki beklenen talep geldi.

Hafta sonu satış ofisleri dolmuş. Yerli alıcı gibi yabancı konut alıcısı da harekete geçti” dedi. Satış ofislerine gelen müşteri sayısının ve satışların son bir haftada yüzde 100 arttığını belirten EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Gelen müşterilerin satışa dönme oranı yüzde 9 civarı iken bu kampanya ile yüzde 16’ya yükseldi” dedi.

Kampanya ile konut piyasasının moral bulduğunu belirten Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da projelerinde yaklaşık 100 konut sattıklarını belirtti. Emlak Konut kampanyasına İstanbul ve Denizli projeleri ile katıldıklarını belirten Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, “Evora İstanbul projesine oldukça yoğun bir ilgi vardı. Çağrı merkezini arayarak bilgi almak isteyen 5 bine yakın müşteri oldu. Bir haftada 800’e yakın kişi satış ofisine geldi ve 75 ev satıldı. Evora Denizli de ise her gün 1000’e yakın arama gelirken satış ofisine gelerek bire bir görüşme yapan müşteri sayısı yüzde 150 arttı. Bu projemizde ise 24 daire satıldı. Bu durum gösteriyor ki; insanlarımız konut alımı için tetikte bekliyor” dedi.

Bankalar ve maliyeden destekleniyor

Ömer Faruk Çelik gayrimenkul sektörünün elinden geleni yaptığını, destek sırasının bankalar ve Maliye Bakanlığı’nda olduğunu dile getirdi. Çelik, “Biz canımızı acıtacak noktaya geldik. Şimdi bankalar da faizi düşürerek sektöre destek olmalı. Maliye Bakanlığı’ndan da KDV ve tapu harçları konusunda en azından yıl sonuna kadar bir indirim bekliyoruz. Konut ve ofiste KDV yüzde 1 olursa ve yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 1’e çekilirse piyasa coşar” dedi.

Bankaların elini taşın altına koyması gerektiğine vurgu yapan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da şunları söyledi: “Dönem kâr etme dönemi değil. Bankalar da paranın maliyeti hesabı yapmamalı. Biz de sektör olarak kâr etmiyoruz. Ekonominin çarklarının hızlıca dönmesi için milletçe elimizden geleni yapmalıyız. Faizin 0.90’a çekilmesini bekliyoruz.”