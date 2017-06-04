"15 Temmuz'daki Kara Kuvvetleri teftişinde ihbarcı binbaşı hakkında 'eski cemaatçi' dendi"

Karar gazetesi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak'ın 15 Temmuz günü MİT Müsteşarı hakkında "Hakan Fidan alınacak" ihbarında bulunan görevli pilot Binaşı O.K'yla ilgili aynı gün sorgu yaptığını iddia etti. Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki teftişte ihbarcı binbaşının sorulması üzerine "Eski cemaatçi, son zamanlarda koptu" bilgisinin alındığı ileri sürüldü.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

FETÖ’nün darbe girişiminden önce Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) giderek kritik bilgiler veren ve kalkışmanın başarısız olmasına katkıda bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli ihbarcı binbaşıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MİT’te “Hakan Fidan’a operasyon yapılacak” diyen ve doğru söyleyip söylemediği teyit edilmeye çalışılan binbaşıyı, darbe girişiminden önceki kritik saatlerde Genelkurmay da araştırdı.

Binbaşının ihbarının ardından Genelkurmay’da MİT Müsteşarı Fidan ve Hulusi Akar durum değerlendirmesi yaptı. Akar, Fidan ayrılmadan önce saat 18:30’da hava sahasının askeri uçuşlara kapatılması talimatını verdi. Daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’a Kara Havcılık Komutanlığı’na giderek hareketlilik olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Çolak ise burada görüştüğü bir komutana hem ihbarda adı geçen darbecileri hem de ihbarcı binbaşıyı sordu. Çolak’ın, aldığı bilgileri Akar’la paylaştığı, bu aşamadan sonra da hem binbaşının gerçeği anlattığı anlaşıldı, hem de ihbar edilen olayın daha büyük bir planın parçası olabileceği değerlendirilmesi ağırlık kazandı. Soruşturma dosyasına giren bir komutanın ifadesine göre, Orgeneral Çolak, Kara Havacılık’ta hareketlilik olup olmadığını kontrol ederken bazı askerlerin ‘cemaatçi’ olup olmadıklarını öğrenmek istedi. Bu isimler arasında ihbarcıya uçuş görevi teklif eden ve ‘çok kan akacak’ diyen Pilot Binbaşı Deniz Aldemir de vardı. Komutan, Org. Çolak’a Aldemir’in ‘cemaatçi’ olduğunu düşündüğünü; tavır, davranış ve arkadaşlarıyla ilişkilerinden bu sonucu çıkardığını anlattı. Ancak elinde belge veya bilgi olmadığını belirten komutan, Allah korkusuyla delil olmadan hareket ederse iftira etmiş olmaktan çekindiğini söyledi.

Çolak’ın komutana sorduğu ikinci isim ise ihbarcı binbaşı olduğu öğrenildi. Komutan, kendisine bu kişinin de eskiden ‘cemaatçi’ olduğunu düşündüğü askerlerle birlikteyken, son zamanlarda bu kişilerle ilişkisini kestiğini aktardı. Komutan, Kara Havacılık’ta bulunan tüm kritik kadroların ‘cemaatçilerin’ elinde olduğunu, hatta Tuğgeneral Ünsal Coşkun’un da onlardan olması ihtimali olduğunu söyledi. Bu sözler üzerine şaşkınlık yaşayan Çolak “Bunları neden bugüne kadar benimle paylaşmadınız?” diye sordu. Komutan ise elinde bilgi veya belge olmadığı için kesinleştirmediğini bu yüzden bildirmediğini ifade etti.

"2014'ten sonra FETÖ'den koptum"

İhbarcı binbaşı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alınan ifadesinde "Binbaşı Deniz Aldemir’in arabasıyla alay komutanına gitmek üzere bindik. ‘Telefonunu kapat’ dedi ve radyoyu açtı, radyonun sesini yükseltti. Daha sonra ‘Ben senin hizmetten olduğunu biliyorum ama uzatmayacağım, bu gece faaliyetimiz olacak. Mesela ben Cooger helikopteriyle Hakan Fidan’ı alacağım, sen de Murat Bolat’la uçacaksın. Çok kan akacak’ dedi. Ben kilitlendim, bir şey söyleyemedim” demişti. İhbarcı binbaşı örgütle olan ilişkisini ise “Balyoz ve Ergenekon sürecinde Fetullah Gülen’in şizofren seviyesinde olduğunu ve vatana ihanet içerisinde olduğunu anlamaya başladım ve fikirlerim değişmeye başladı. Kopmaktan korkuyordum, o dönem gerçekten çok güçlülerdi. 2014’ten sonra bunların korkutucu güçlerinin kalmadığını düşündüm ve koptum” sözleriyle anlatmıştı.