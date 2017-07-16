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15 Temmuz'da 'yerim destanınızı' diyen gazeteci gözaltına alındı

"Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözaltı..hastane..karakol.. adliye.."

16 Temmuz 2017 10:54

Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray, haber yapmak için gittiği Ankara'da gözaltına alındı. Koray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde 'yerim destanınızı!' başlıklı yazı kalema almıştı.

yazdığı 'Yerim Destanınızı!' başlıklı yazısından kaynaklı gözaltına alındığını açıkladı.

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Yeliz Koray, ’Sen gece kalk Ankara'ya gel, sabah kalk Cumhurbaşkalığı Kulliyesine git, kapıda hakaret davasından araman çıksın gözaltı..hastane..karakol.. adliye.. Demeç almaya geldim, ifade veriyorum…” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Koray’ın evine gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri Koray’ı gözaltına aldı. 

Koray, ‘Yerim Destanınızı!’ başlıklı yazısı ile 15 temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin yazı kaleme almış ve çeşitli kesimler tarafından hedef gösterilmişti.

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