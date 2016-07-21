Darbe girişiminde yakalanan polis şefi: Cemaatin örgüt olduğunu düşünmüyorum, FETÖ diye bir örgüt bilmiyorum

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların bastırılan darbe girişiminin yaşandığı gece, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının giriş kapısı yakınlarında yakalanan, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, ifadesinde "Ben Fethullah Gülen cemaatinin bir örgüt olduğunu düşünmüyorum" dedi. Kırcılı hakkında "Selam Tevhid" soruşturması ile Ankara merkezli "Usulsüz Dinleme" ve "VIP Dinleme" davalarında yakalama kararı çıkmıştı. Kırcılı, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığının giriş kapısı yakınlarında polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, görevde olduğu dönemlerde genellikle çeşitli istihbarat şubelerinde çalıştığını bildiren Kırcılı, Ankara Emniyet Müdürlüğü terör ve bomba şube müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüttüğünü de belirtti.

"Ben Fethullahçı Terör Örgütü diye bir örgüt bilmiyorum." diyen Kırcılı, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden de tanıdığının olmadığını öne sürdü.

Kendisini demokrasinin yanında, darbeye karşı olan biri olarak tanımlayan Kırcılı, "Gözaltında olmasam ailemle bayrağımı alıp seve seve Kızılay'a gider, darbeye karşı duruşumu gösterirdim." diye konuştu.

Bazı sorulara cevap vermeyen, daha geniş ifadeyi savcıya vermek istediğini dile getiren Kırcılı, hakkında yakalama kararı bulunduğu dönemde kiraladığı evlerde kaldığını anlattı. Kırcılı, firari olduğu dönemde emekli ikramiyesi ve maaşını kullandığını kaydetti.

İddianamelerde FETÖ olarak belirtilen cemaat ile bağının olmadığını ifade eden Kırcılı "Ben bu Fethullah Gülen cemaatinin bir örgüt olduğunu düşünmüyorum. İstihbaratçı olarak çalıştığım dönemde şiddete genelde karşı duran ve terör örgütüne karşı duran bir yapıları olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.