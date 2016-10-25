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15 Temmuz Darbe Girişimi

​15 Temmuz'da taraf değiştirdiği iddia edilen askerler de 'FETÖ' ​iddianamesinde

İddianameden: FETÖ, İzmir'i başkent olarak kabul etti

25 Ekim 2016 18:18

15 Temmuz gecesi düzenlenen darbe girişimi sırasında taraf değiştirdiği iddia edilen askerlerin de 'FETÖ' iddianamesinde olduğu öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada hazırlanan ilk iddianame kabul edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Kuloğlu’nun da aralarında bulunduğu 21 polis için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istendiği iddianamede, 8 polis için ise 'FETÖ' üyeliğinden 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, şüpheli polislerin darbeci askerlerle işbirliği yaptıkları, halkın direncini kırmaya çalıştıkları belirtildi. 59 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından hazırlandı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa ve Neşet Dişkaya'nın haberine göre, iddianamede, darbe girişimi başarısız olunca darbeye destek veren polislere gönderilen mesajın şüpheli Ersan Gönül’ün telefonundan ele geçirildiği belirtildi. İddianamede, yer verilen 16 Temmuz 2016 günü 05.20’de 'bölge imamları' kaydıyla gönderilen mesajda, “Çok acil duyuru... Durum kötü. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çekilip sosyal medyada paylaşılsın, seçilmiş irade falan desinler, ama asla hoca efendinin adı geçmesin” ifadeleri kullanılıyor.

"Gece yarısı taraf değiştirdiler"

İddianamede darbenin başarısız olacağını gören bazı askerlerin gece yarısından sonra yöneltilecek iddialardan kurtulmak için taraf değiştirdiği ve kendilerini saklamaya çalıştıkları öne sürüldü. İddianamede yüksek rütbeli bir subayın ifadesinin sonunda ağlayarak, savcıya “Artık sorulara cevap vermek istemiyorum. Hayatım mahvoldu. Gülen’in bu ifadeleri duymasından korkuyorum. Beddua etmesiyle ahiret hayatımın da mahvolma ihtimali var” dediği kaydedildi.

"Örgütün kuralları" başlığı altında, 'FETÖ’nün İzmir’i “başkent” olarak kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, “FETÖ/PDY’nin İzmir’i başkent olarak kabul etmesindeki sebep, örgüt lideri olan Fethullah Gülen’in uzun yıllar İzmir’de görev yaptığı, bu zaman zarfında örgütün üst kademesini belirleyerek, ilk faaliyetlerine İzmir ilinde başlaması münasebetiyledir” ifadeleri kullanıldı.

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15 Temmuzdarbe girişimiFETÖİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıBaşakşehirİlçe Emniyet Müdür YardımcısıZafer Kuloğlu

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