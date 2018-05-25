15 TEMMUZ'DA SULTANBEYLİ'DEKİ OLAYLARA İLİŞKİN DAVADA KARAR

* Mahkeme heyeti, \"Anayasayı ihlal\" suçundan 3 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 116 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

15 Temmuz darbe girişiminde Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana gelen olaylara ilişkin 119\'u tutuklu 122 sanık hakkında açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada yapılan karar duruşmasında sanıklar son sözlerini söyledi. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

3 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanıklar eski Yüzbaşı Sinan Canlı, eski üsteğmenler Aydın Gülşan ve Ali Apaydın\'ın “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimleri, yargılama sürecindeki pişmanlıklarının gözlemlenmemesi nedeniyle haklarında \"iyi hal\" indirimi uygulanmadı.

116 SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığı da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıkların yargılama esnasında gözlemlenen tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak “iyi hal\" indirimi uyguladı ve cezayı müebbet hapis cezasına indirdi.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık 3 şoför erin de yüklenen suçların sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme, 119 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin de devamına hükmetti. Karar oybirliğiyle alındı.

FARKLI SUÇLARDAN DA CEZA ALDILAR

Ayrıca sanıklar Sinan Canlı, Aydın Gülşan ve Ali Apaydın “Kasten yaralama\" , “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve “Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.



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