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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da sokağa çıkan AKP'li başkan FETÖ'den tutuklandı

AKP Mardin Merkez Artuklu İlçesi Başkanı Medeni Çelik, tutuklandı

16 Ağustos 2017 22:13

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan eski AKP merkez Artuklu İlçesi Başkanı Medeni Çelik, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 5 gün önce gözaltına alınan AKP merkez Artuklu İlçesi eski başkanı Medeni Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

2013- 2016 yılları arasında AKP İlçe Başkanlığı görevini yürüten Medeni Çelik, 10 ay önce kurulan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin Mardin kurucu Şube başkanlığını üstlenmişti. 2004-2009 tarihleri arasında Mardin'de Belediye başkan yardımcılığı görevini de yapan Çelik'in, 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri sırasında Mardin'deki etkinliklere katıldığı öğrenildi.

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