15 TEMMUZ'DA SELİMİYE KIŞLASI'NDA YAŞANANLAR VE VE ÜSKÜDAR ÇEVİK KUVVETİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI…

*9 sanığın tahliyesine karar verildi.

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Selimiye\'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezi\'nde yaşananlar ile Üsküdar Çevikkuvet Şube Müdürlüğü\'nün işgal girişimine ilişkin 49\'u tutuklu 128 sanığın yargılandığı davada 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİ ALINDI

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Bakırköy Adalet Sarayı konferans salonunda görülen 13. duruşmaya 49 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada bütün gün sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı.



DAVAYA MÜDAHİLLİK TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

Duruşmaya verilen 2 saatin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, darbe girişimi gecesi Üsküdar\'da üzerinden iki tank geçen Sabri Ünal\'ın da aralarında 9 kişi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maliye Hazinesi ve TBMM\'nin davaya müdahillik talebinin kabulüne karar verdi.



9 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Ömer Faruk Kıcırlı, Cüneyt Ölmez, Yusuf Akülger,( eşinin durumu da değerlendirilerek), Tuğrul Kekeç, Gökhan Arıkan, Selim Çiftçi, Halil Göbüt, Ahmet Özel ve Onur Aydın\'ın savunmalarının alınmış olması, mevcut delil durumu, tutuklamanın bir tedbir oluşu gerekçeleriyle tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, tahliyesine karar verilen 9 kişinin yurtdışı yasağı konulmasına hükmetti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, 40 kişinin de tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 26-27-28 Şubat\'ta Silivri\'de görülmesine karar verdi.



İDDİANAME

İddianame tüm şüpheliler için \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca 24 sanığın 134 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

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