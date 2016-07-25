15 Temmuz’da koruma polislerini Huber Köşkü’ne götürmeyen 3 pilot tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Huber Köşkü'nde güvenliği sağlamak amacıyla sevk edilen polis özel harekat timini helikopterle götürmeyen 2 pilot polis ile 1 sözleşmeli pilot tutuklandı.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis özel harekat timini, güvenliği sağlamak için helikopterle Huber Köşkü'ne götürmedikleri iddiasıyla gözaltına alınan Pilot Başkomiser Ender Küçüka, Pilot Komiser Tolga Gültekin ve sözleşmeli pilot Barış Aktaş işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yeniden gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Sözlü emre uymadılar

Darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanı Uygar Elmastaşı'nın, Pilot Başkomiser Ender Küçüka ve Pilot Komiser Tolga Gültekin ile sözleşmeli pilot Barış Aktaş'ı telefonla arayarak, Huber Köşkü'nde güvenliği sağlamak amacıyla Atatürk Havalimanı'ndan sevk edilen polis özel harekat timini helikopterle götürmeleri talimatını vermiş ancak pilotlar "yazılı emir olmadığı" gerekçesiyle Elmastaşı'nın sözlü talimatını yerine getirmemişti. Bu nedenle, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından önce açığa alınan şüphelilere, daha sonra gözaltına işlemi uygulanmıştı.

Evinde yapılan aramada Gülen'e ait doküman bulundu

Bu arada, Pilot Başkomiser Ender Küçüka'nın evinde yapılan aramada, Fethullah Gülen'e ait dijital dokümanların bulunduğu bildirildi.

Acil durumlarda sözlü emir verilebilir

Emniyet yetkilileri, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Uçuş Kıymetlendirme Kurulu, Uçuş Personeli Nitelikleri ve Hava Aracı Görevlendirilmesi Yönergesinin 4. bölümü, Hava Aracı Görevlendirilmesi, Hava Aracı Talep ve Görevlendirme Usullerinin 26. maddesinde, "Acil hallerde talepler sözlü olarak yapılabilir, eğer uçuş uygun değerlendiriliyorsa görev yerine getirilir, ilgili yazışma ve onayları daha sonra alınır. Olağanüstü hallerde, doğal afetlerde ve acil müdahale gerektiren durumlarda bu maddede belirtilen form ve onaylar aranmaz" talimatlarının yer aldığını kaydetti.