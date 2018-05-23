15 Temmuz'da MİT ve Genelkurmay binalarını vuran pilotlar için istenen ceza belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara'da çeşitli kurumlar ile noktaları tarayan helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 151 sanıklı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, 86 sanık için 1'er kez, 36 sanık için ise 4 ile 29 kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı 21 sanığın beraatını isterken, 2 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Genelkurmay Başkanı Akar'ı, Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşküne getiren eski pilot Uğur Kapan'ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırılması istendi.

MİT ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı. Kara Havacılık Komutanlığı davasında, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.