15 Temmuz’da Meclis'te bulunan vekiller, yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesini Meclis'te geçiren TBMM İdare Amiri ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural bombaların altında yaşadıkları o anları anlattı.

Salim Uslu: Çocuklarımı göremeyeceğimi düşündüm

Salim Uslu, darbe girişimini öğrendikten sonra saat 22.04'te Meclis'e geldiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"O gün hiç korkmadık öleceğimizden ama sağ çıkacağımıza da inanmıyordum. Meclise üç bomba atılırken de buradaydım. O gün Genel Kurul'daydık. Yanlış koordinatlar hesaplanarak bomba atıldı. Eğer genel kurula atılmış olsaydı tavan son derece zayıf bir tavan ve avizeler bir buçuk ton. Her birisi başımıza düşebilirdi bomba düşmese bile. O gün ekmeğimizi paylaştık. Büyük kızım ve oğlum geldiler Meclis'e. Genel Kurul'da dinleyici locasından izlediler. Bomba atıldığında çocuklarım da buradaydılar.

"Sığınağa indik ama meclisi terk etmemeye karar verdik. Oğluma ve kızıma bakarken bir daha göremeyeceğimi düşündüm, olacak şey değil bu. Evden çıkarken helalleştim. Herkes o gün dorusu büyük bir direnç gösterdiler ve darbeye geçit vermediler. İş birliği yapıldı, ekmem, peynir, umutlar, İdealler, yarınlar, demokrasi paylaşıldı ve darbeye geçit verilmedi."

Levent Gök: Darbeye karşı bildiriyi sığınakta hazırladık

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz gecesine ilişkin şunları anlattı:

"İsmail Kahraman yerinden kalkarak bizleri kucakladı. Bir olağanüstü güne partilerin ortak dayanışması içinde girildi. Partim adına konuşma yaptım milli iradenin yanında olduğumuzu ifade ettim. Adalet Bakanı tam konuşmasına başladı büyük bir gürültü duyduk. Üzerimizdeki avizeler gürültülü şekilde sallandı ve toz bulutu oluştu. Herkes hemen toparlandı ve bu ortamda Meclis'in bombalanması gerçeği karşısında ikinci bombada geldi. Biz sığınak diye biliyorduk ama son derece yetersiz ve ilkel durumda olan bodrum katına indik.

"Dar ve havasız bir alanda, hiçbir insani ihtiyacın olanak bulmasına imkan olmayan bu ortamda akıbeti belli olmayan bu geceyi hep birlikte geçirmeye başladık. Tüm partiler aramızda anlaşarak darbeye karşı olduğumuzu ifade eden bir metin oluşturmaya arar verdik. Ertesi gün Meclis'te okunan bu bildiri o anda kaleme alındı. Bekleyişimiz sabah 09.30'a kadar devam etti. 11.30'dan sonra Meclis'e geldik, sabaha kadar Meclis'te hep beraber AK Parti, MHP, CHP'li, milletvekilleri, bakanlar hep birlikte kader birliği yapmak suretiyle sabaha kadar orada bekledik."

Oktay Vural: Meclis'e sürünerek girdik

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural o gece yaşadıklarını şu şekilde ifade etti:

"Dikmen Kapıdan içeri girdik. O sırada tarandık ve Meclis'e sürünerek girdik. O sırada yaşadıklarımızı unutmamak, unutturmamak gerek. Bu parlamento gazi meclis ve bir takım ordunun çerisinde bulunan insanlar tarafından bombalanıyor. Orada gerçekten 3 partinin milletvekilleri demokrasiye sahip çıkmayı ortaya koydu. İçeride açıkçası tekrar bir efsane vardı: Altta sığınakta genel kurul var toplantı halinde olabilir. Ben şunu düşündüm egemenliği temsil eden Meclis karar alıp bir şeyler yapması gerekebilirdi. Aşağı indiğimizde efsanenin de olmadığını gördük.

"Bir basın mensubuyla konuşurken bombalandı Meclis yine. Savaş muhabiri gibi olanları anlattım. Sabah saatlerinde artık bitti dediğimiz süre içinde oğlumu dışarıya götürmek Meclis dışındaki oğluma ulaşmak istedik o sırada da tarandık. Doğrudan doğruya milletin kendisine egemenliğine karşı ihanet girişimi olduğu açık ve netti. Bazen şunu düşünüyorum neden gelmelerine izin verdim ama onlar da gelmek istediler. Birlikte orada olup böyle bir ihanetin ibretlik olarak hafızalarına nakşetmiştir."