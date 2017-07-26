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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da köprünün üstünde görülen 'keskin nişancı' vinç çıktı

35'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi

26 Temmuz 2017 18:47

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki Gülen cemaatine mensup askerler gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin, 135'i tutuklu 143 şüpheli asker hakkında hazırlanan 1052 sayfalık iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Hazırlanan iddianamede köprü üzerinde keskin nişancı olduğu iddialarına da son nokta koyuldu. Keskin nişancı olduğu iddia edilen nesnenin aslında kuleye ait üzeri branda ile kapatılmış vinç olduğu belirtildi.

Fotoğrafa da yer verilen iddianamede şu bilgilere yer aldı: “Bazı medya ve vatandaşlar tarafından köprünün Beylerbeyi Kulelerinin üst tarafından keskin nişancı tarafından ateş edildiği söylenmesi üzerine köprü kulesine çıkılarak kontrol edilmiş, aşağıdan bakılınca insan gibi görünen nesnenin üzeri branda ile kapatılmış kuleye ait vinç olduğu tespit edilmiş.”

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keskin nişancıvinç15 Temmuz darbe girişimi

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