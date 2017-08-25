15 Temmuz'da İBB'ye baskın iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) cuntacı askerler tarafından baskın düzenlemesine ilişkin iddianame kabul edildi. İddianameye göre, 50 asker, 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ile yargılanacak. Davanın ilk duruşması, 27 Kasım’da görülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde İBB binasına düzenlenen baskınla ilgili iddianame düzenlendi. 1’i albay, 3’ü yüzbaşı, 1’i teğmen, 1’i asteğmen, 2’si uzman çavuş ve 42’si er olan toplam 50 tutuklu asker hakkındaki iddianame, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma, 27-28 Kasım tarihlerinde Silivri’de yapılacak.

50 şüpheli hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Darbeci askerlerin, İBB binası önünde darbe girişimini protesto edenlere ateş açması sonucu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin yaşamını yitirmiş, 152 kişi de yaralanmıştı.