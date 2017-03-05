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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın subayın 'FETÖ' sanığı olduğu ortaya çıktı

FETÖ sanığı, Fidan'ı uğurladıktan 15 dakika sonra darbe girişimi başladı

05 Mart 2017 15:47

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde görüşmek için karargaha gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı o gün uğurlayan kadın subayın 'FETÖ' ana iddianamesinde sanık olarak yer alan Kübra Yavuz olduğu öğrenildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde Üsteğmen Kübra Yavuz 123 No'lu sanık olarak yer aldı.

Darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek için Karargâh'a gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Protokol Subayı Kübra Yavuz uğurladığı ortaya çıktı. Bu an kameralara yansıdı.

Görüntülerde, Fidan'ın cuntacı Özel Kuvvetler personeli baskınından 15 dakika önce Karargâh'tan ayrıldığı görülüyor. Genelkurmay'da yapılan sorgulama sırasında 'FETÖ' ile irtibatını kabul eden Yavuz'un, savcılıktaki sorgusunda ise önceki ifadesini reddettiği öğrenildi.

'​FETÖ' ana iddianamesinde 123'üncü sanık olan Üsteğmen Kübra Yavuz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı, Karargâh'tan uğurladıktan 15 dakika sonra darbe girişimi başladı. Yavuz'un Genelkurmay koridorlarındaki son görüntüleri kameralara yansıdı.

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