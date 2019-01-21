15 Temmuz'da dağıtılan silahla işlenen cinayette karar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti’nin önünde dağıtıldığı ifade edilen MP-5 silahla, Ankara Çubuk’ta traktörle tarla sulamaktan gelen Cesur Demircioğlu’nu (18) öldüren ve ağabeyi İdris Demircioğlu’nu (22) yaralayan Mustafa Maraş’ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, cinayeti işleyen Maraş’ı müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim de yapmadı.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 15 gün sonra, 30 Temmuz 2016 tarihinde, Mustafa Maraş isimli kişi, imam nikâhlı eşi A. ile birlikte piknikten dönerken, Çubuk ilçesine bağlı Sarısu köyünün girişinde, tarla sulamaktan dönen Cesur Demircioğlu (18) ve İdris Demircioğlu’nun (22) bindikleri traktörle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma sonucunda, Maraş, arabanın arka koltuğunda bulunan MP5 silahı alarak, iki kardeşe ateş etti. Olayda Cesur Demircioğlu ölürken, İdris Demircioğlu yaralandı.

Tutuklanan Maraş, “MP-5 silahın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyeti’nin önünde dağıtıldığını” söylemişti.

Ardından Ankara Valiliği, 15 Temmuz gecesi için "Sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına personelin kimliği kontrol edildikten sonra yazılı olarak zimmet kaydı tutulmaksızın silah-mühimmat dağıtımı yapılmıştır" açıklamasında buunmuştu.

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Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine soruşturma sonunda Maraş hakkında Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, sanık Maraş’ı izinsiz silah bulundurma ve kasten yaralama suçlarından toplam 9 yıl 9 ay, Cesur Demircioğlu’nu öldürme suçundan ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Maraş’a üst sınırdan ceza verirken, “Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanık üzerindeki olası etkileri” nedeniyle de herhangi bir indirim yapmadı.

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