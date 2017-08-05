"15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ndeki filoya 3 bin liralık erzak alındı, telefonlarımız da toplandı"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ardından tutuklanan 141. Filo Komutanı Kurmay Yarbay Hakan Karakuş 'FETÖ' ile ilişkisinin bulunmadığını söylüyor. Ancak 15 Temmuz günü ve öncesi yaptığı mesaisi Karakuş'un Akıncı Üssü'nde aktif rol aldığı gösterdiği iddiası ediliyor. Filo'da çalışan Davut Çalış, savcılığa tanık olarak verdiği ifade de "Olay günü filoya daha önce hiç olmadığı kadar üç bin liralık erzak aldık, telefonlarımız da toplandı" dedi.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin'in "15 Temmuz ve Akıncı Üssü (18): Darbe planlamasında yapılacak öncelikli işler" başlığıyla (5 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının tamamı şöyle:

141. Filo Komutanı Kurmay Yarbay Hakan Karakuş, darbe girişiminin dışında olduğunu, FETÖ ile bir ilişkisinin bulunmadığını söylüyor.

Buna karşılık 15 Temmuz 2016 günü, hatta öncesinde yaptığı mesai, onun darbe girişimi için ciddi bir hazırlık faaliyeti yürüttüğünü ve kalkışmanın Akıncı Üssü’ndeki en önemli aktörlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Akıncı Üssü iddianamesinde Karakuş’un darbede oynadığı role işaret eden pek çok kuvvetli delil var. Bu çerçevede en ilginç ifadelerden biri, 141. Filo’da garson olarak çalışan Davut Çalış’tan geliyor. Çalış, “Olay günü filoya daha önce hiç olmadığı kadar üç bin liralık erzak aldık, telefonlarımız da toplandı” diye konuşuyor tanık olarak savcılığa verdiği ifadede.

Üç bin liralık erzak, darbe girişiminde görev alacak F-16 pilotları ve onlara destek hizmeti verecek diğer askeri personelin iaşesi için düşünülmüştür.

Ayrıca, Yarbay Karakuş’un darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir uçuş çok dikkat çekicidir. Karakuş ve Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, 14 Temmuz’da Gelişmiş Hedefleme Aygıtı (Sniper Pod) takılı bir F-16 ile havalanıp, Kapadokya bölgesi üzerinde eğitim uçuşu yaparak bu cihazı denemişlerdir.

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Ancak asıl hazırlık cuma günü yapılır. Önce üs komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, “Hava sıcak, öğleden sonra uçuş yapılmayacak” diyerek, bayrak törenini saat 14.00’e alır. Böylelikle hafta sonu tatili Akıncı’da cuma günü saat 14.00’te başlar. Karakuşda komutanı olduğu 141. Filo’daki personeli eve gönderir; bazıları hariç...

Ardından hummalı bir faaliyet başlar. Öncelik verilen işlerden biri, F-16’lara bombaların yüklenmesidir. “Terörle Mücadele Harekâtı” (TMH) olacağı gerekçesiyle uçaklara hem havadan karaya bombalar, hem de havadan havaya füzeler yerleştirilir. Birçok tanığın ifadesinde bu faaliyeti denetleyen komutanlardan birinin Karakuş olduğu ortaya çıkıyor. Davanın 197 numaralı sanığı Uçak Bakım Tabur Komutanı Kurmay Binbaşı Ersin Eryiğit, Karakuş’un kendisini akşam 20.00 gibi aradığını “Kaç tane uçak hazır” diye sorduğunu, sadece iki uçağın hazır olduğunu duyunca “Hızlandırın, bir an önce hazırlayın, hazır olanlarla uçuşa başlayacağız” dediğini anlatıyor.

141. Filo havadan yürütülecek uçuşların operasyonel merkezi olarak faaliyet gösterecektir. Uçacak olan pilotlar 141’e gelip, buradan havalanacaktır. Önemli bir başka husus, derdest edilecek komutanların 141. Filo’da alıkonacak olmasıdır. Nitekim Karakuş’un yapılacak işler listesindeki başlıklardan biri, bu amaç için tahsis edilen “Yuva-4” isimli misafirhanenin, daha doğrusu -değişecek işlevi ile- nezarethanenin hazırlatılmasıdır.

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Darbe girişiminde rol alacak pilotların bir bölümünü bizzat kendisi telefon açıp çağırır. O gün yaptığı iki kritik toplantı vardır. Bunlardan birincisi akşama doğru harekâta katılacak olan pilotlara verdiği brifingdir. O gece üste uçuş görevi alan 18 kadar pilotun büyük çoğunluğu, ifadelerinde saat 18.00 sularında Karakuştarafından kendilerine bir “Terörle Mücadele Harekâtı” brifingi verildiğini anlatıyor. Bunu, pilotlarla saat 20.00-20.30 suları arasında yapıldığı anlaşılan ikinci bir toplantı izler. Bu, Karakuş’un artık uçuşlara başlanacağı bildirimini yaptığı toplantıdır. Darbenin öne alınma kararının hemen ertesinde yapıldığı anlaşılan bu toplantıda Karakuş’un “TSK’nın darbe yapacağını” söylediği yolunda ifade veren bir sanık da var: Yarbay Karakuş’un bir gün önce Kapadokya’ya birlikte uçtuğu Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı...

Yine kimlerin uçacağı, hangi kol düzeni içinde uçulacağı, kimin hava-hava, kimin hava-yer uçacağı gibi görev detayları da büyük ölçüde Karakuş tarafından düzenlenip pilotlara iletilmiştir, kalkışmada yer alan pilotların çoğunun anlatımlarına göre.

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Uçuşların başlamasıyla birlikte Karakuş’u bu kez kulede fiili olarak Akıncı Üssü’nün Uçuş Kontrol Amiri görevinde görüyoruz. 16 Temmuz sabahı 06.20’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki caminin ön duvarını ve külliyenin güney sınırındaki kavşağı bombalayan Üsteğmen Müslim Macit’e, Karakuş’un telsizden “Ellerinize sağlık” dediği, kule kayıtlarında karşımıza çıkıyor. Keza pilotlara, yine kayıtlara geçen, “Hareketlilik görürseniz çakın” talimatını veren komutanın da Karakuş olduğu, darbeye katılan sanık Teğmen Oğuz Kaan Ayran’ın ifadesinde yer alıyor.

Darbe girişimi sırasında Hakan Karakuş ile Hasan Hüsnü Balıkçı’nın yolu hep kesişmiştir. Karakuş, darbe gecesi TBMM bahçesini bombaladıktan sonra Konya’ya kaçan Balıkçı’nın Akıncı’daki lojmanında saklanmış, polis kendisini burada yakalamıştır.

Karakuş ile ilgili delil dosyasında dikkat çekici bir nokta daha var. Karakuş’un evinde yapılan aramada çekmecede tam 69 adet tek, kitap arasında 4 adet tek ve yırtık bir sarı zarf içinde 40 adet tek 1 dolar bulunmuştur. Karakuş, dolarların ABD gezilerinden artan para üstleri olduğunu söyleyip “Hatıra

olsun” diye sakladığını söylemiştir.