15 Temmuz ve Akar'la ilgili sözleri nedeniyle ceza alan Ahmet Zeki Üçok: Gerçekleri söylemeye devam edeceğim

Emekli askeri hakim albay Ahmet Zeki Üçok, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve komuta kademesini 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutan sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında verilen cezayı "Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz" sözleriyle yorumladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ahmet Zeki Üçok "15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında görevde olan, başta Hulusi Akar olmak üzere komuta kademesine yaptığım eleştiriler nedeniyle 6 ay 7 gün hapis cezası aldım. Değil 6 ay, 60 yıl ceza verseler de gerçekleri söylemeye devam edeceğim" diye yazdı.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişiminden dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı sorumlu tutan emekli albay Ahmet Zeki Üçok'a 6 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, müştekiler Milli Savunma Bakanlığı avukatı Özel Aydın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç ile sanık Üçok'un avukatı Uğur Altun hazır bulundu.

Avukat Aydın, sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Avukat Olgaç da Yargıtay içtihatları göz önüne bulundurulduğunda Üçok'un üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu bildirdi ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenilmesinin ardından hükmü açıklayan hakim Celal Savaş, emekli askeri hakim albay Üçok'un, Askeri Ceza Kanunu'nun 95/4'üncü maddesinde belirtilen, "Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket" suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Üçok'un cezasının ertelenmesi kararlaştırıldı.