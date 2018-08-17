15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı Delen: Sen şu Trump'a bak; iyi misin Amerikalı?

15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı Abdurrahman Delen, Türkiye’ye yönelik tehdit ve yaptırımlarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir şiir yazdı. Delen şiire klip de çekeceğini söyledi.

15 Temmuz ve Afrin marşlarının söz yazarı Abdurrahman Delen, son günlerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştiren bir şiir kaleme aldı. Şiirin mizahi bir üslupla ve milli duygularla yazıldığını belirten Delen, yakın zamanda tepkisini dile getirmek için bir video klibi çekmek için çalışmalara başlayacağını belirterek, “Biz ABD'nin ekonomik tehditlerine boyun eğecek kadar ucuz devlet değiliz, biz bu vatan için canımızı veririz. Tüm dünya bizim ne kadar ciddi olduğumuzu 15 Temmuz’da ve ülkemizin yaptığı sınır dışı operasyonlarda gördü. Ben de herkes gibi milli duygularla ABD Başkanı Trump’a çok kızgınım. Biraz mizahi dil ile de olsa bu kızgınlığımı yazdığım şiir ile dile getirmek istedim, çalışmalarımız devam ediyor. Kısa sürede bu şiire klip çekeceğiz” dedi.

"Dost Kal Amerikalı"

Abdurrahman Delen'in Trump için yazdığı şiir şöyle:



"Sen şu Trump’a bak/ Söylediği lafa bak/ Ağzından çıkanı duymuyor ki kulağı/İyi misin Amerikalı?/ Almışlar o aklını/ Güvenme hiç dolara/ Dost Kal Amerikalı/ Sığınmış hep dolara/ Atar tutar ne varsa/ Tek başına kalacaksın/ Güvenme Amerika’ya/ Senin gibi adama/ One minute Trump derler/ Sen salla dur böyle/ Allah büyük bizle sana!"