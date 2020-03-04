15 Temmuz'un ilk selasını okuyan hafız İsmail Coşar hayatını kaybetti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.



İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Duatepe mevkisinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafız ve mevlihan

ntv'nin haberine göre; 1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı.

15 Temmuz'da ilk selayı o okudu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi sonrası Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen herkesi meydanlara çağırdı.