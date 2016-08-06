15 Temmuz soruşturmasında 3 tümgeneral tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi, 3 tümgeneral hakkında tutuklama kararı verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde hazırlanan 'atamalar listesi'nde isimleri yer alan, kapatılan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanı Tümgeneral Gürsel Öztürk, 3. Kolordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan YAŞ kararıyla emekli edilen Tümgeneral Tayyar Süngü ve İstanbul İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan YAŞ kararıyla emekli edilen Tümgeneral Veli Yıldırım, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklandı.



İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Ahmet Çakır ise Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

