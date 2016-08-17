15 Temmuz soruşturması kapsamında eski AKP il başkanı gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 2009- 2014 yılları arasında AKP Erzurum İl Başkanlığı yapan Murat Kılıç gözaltına alındı. Aynı soruşturmada eski AKP Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak ise aranıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, iş adamı Murat Kılıç ile kardeşi Mesut Kılıç'ı gözaltına aldı. Üsküdar Kısıklı'da ve Erzurum'da yapılan demokrasi gecelerine katılan Murat Kılıç ile kardeşinin sorgusunun yapıldığını belirten yetkililer, 23 ve 24'üncü dönem Ak Parti Erzurum Milletvekili olan ve Ankara'da oturan Muhyettin Aksak'ın da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarıldığını bildirdiler.