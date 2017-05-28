15 Temmuz soruşturmalarında tutuklu sayısı 50 bin

Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında 50 bin 136 şüpheli, tutuklu bulunduğunu duyurdu.

Ajans, Adalet Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye dayandırarak verdiği habere göre 15 Temmuz sonrası açılan "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması"(FETÖ/PDY) toplam 154 bin 694 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 2 bin 763'ü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan 50 bin 136 kişi tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Tutukluların dağılımı

Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcı: 2 bin 431,

Yargıtay: 104 üye,

Danıştay: 41 üye,

Anayasa Mahkemesi: 2 üye

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK): 3 üye,

Asker: 6 bin 982 (167’si general)

Polis: 8 bin 816

Vali: 23

Vali yardımcısı: 72

Kaymakam: 112

Siviller ve memurlar: 31 bin 550

Serbest bırakılanlar

Gözaltına alınan zanlılardan 45 bin 708'i adli kontrol kararıyla, 12 bin 753'ü ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemler sonrasında serbest bırakıldı.

Tahliye edilenler

7 bin 122'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 bin 430 şüpheli, cezaevine konulmasına rağmen delillerin değerlendirilmesi sonrasında tahliye edildi.

Tahliye edilenler arasında bin 312 asker, bin 247 polis, dokuz vali yardımcısı, üç vali, üç kaymakam, 195 hâkim ve savcı, iki HSYK, bir Danıştay ve sekiz Yargıtay üyesi de yer alıyor.

Arananlar

Soruşturmalar kapsamında 211 hâkim ve savcı, altı Danıştay üyesi, 25 Yargıtay üyesi, 137 asker, 369 polis, üç vali yardımcısı, sekiz kaymakam, 6 bin 353 kamu görevlisi ve sivil olmak üzere 7 bin 112 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Hâlâ gözaltında olanlar

Soruşturmalar çerçevesinde 655 şüpheli, halen gözaltında tutuluyor.