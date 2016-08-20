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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz sonrası Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne getirilen tuğgeneral de FETÖ'den gözaltına alındı!

Tuğgeneral Dinçer Ural, Albay Muharrem Köse'nin yerine getirilmişti

20 Ağustos 2016 12:30

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse'nin yerine atanan Tuğgeneral Dinçer Ural, "FETÖ örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla dün Ankara'da gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, 1.Ordu Komutanlığı Askeri Savcısı Dinçer Ural, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'ne atanmıştı. 15 Temmuz darbesi girişi sonrası son YAŞ kararları ile Tuğgeneral rütbesine terfi eden Dinçer Ural 28 Temmuz'da görevine başladı. 

Son yıllarda çok tartışılan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nin başında daha önce yer alan isim ise Albay Muharrem Köse'ydi.

 

Kozmik Oda sırlarını veren adli müşavir

 

Muharrem Köse'nin, 15 Temmuz darbe girişiminde aktif rol oynadığı belirlenmiş tutuklanmıştı. Muharrem Köse, 2012'de Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu'nun 'Andıç kumpası' ile tutuklanmasının ardından, Genelkurmay Adli Müşavirliği'ne atanmıştı.

Muharrem Köse, Balyoz vb davalarda yargılanan sanıklar tarafından sıkça eleştirilmişti. Davalara sanıkların istediği belgeleri göndermeyen Muharrem Köse, kozmik oda araması sırasında devletin en gizli bilgilerinin kaydedildiği har diski mahkeme kararına rağmen FETÖ üyesi savcıya teslim etmişti. Muharrem Köse'nin halen hakkında FETÖ üyesi olmaktan yakalama kararı olan avukat Sönmez Ahi'nin Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi avukatı olmasında da etkin rol oynadığı iddia edillmişti.

 

Yeni adli müşavir gözaltında

 

Muharrem Köse'nin görevinden alınmasından sonra ise Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'ne atanan Tuğgeneral Dinçer Ural dün Ankara'da gözaltına alındı. Ural'ın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda gözaltında olduğu belirtildi.

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